Suriye Arap Ordusu Haseke kırsalından çekiliyor

6 saat önce

Suriye Arap Ordusu birliklerinin, Haseke vilayeti çevresindeki mevzilerden çekilmeye başladığı bildirildi.

Kurdistan24 Rojava muhabiri Dilan Barzan’ın bugün (31 Ocak 2026 Cumartesi) aktardığı bilgilere göre imzalanan anlaşma çerçevesinde Suriye Arap Ordusu birlikleri, dün geceden (30 Ocak Cuma) itibaren Haseke vilayeti çevresindeki mevzilerden çekilmeye başladı.

Ayrıca, Suriye Arap Ordusu, birliklerini Şedadi bölgesine çekti. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de Haseke’nin güneyindeki Kezwan Dağı’na konuşlandırılacak.

Haseke’nin güneybatısında yer alan Kezwan (Abdülaziz) Dağı, stratejik bir coğrafi konuma sahip. Bu noktanın SDG tarafından kontrol edilmesi, şehrin güneyindeki bölgelerde askeri üstünlük sağlıyor.

SDG ve Şam Anlaşmasının Özeti

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, dün gece (30 Ocak 2026 Cuma), “halkı korumak ve olası katliamları önlemek” amacıyla Şam hükümetiyle imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Anlaşmada öne çıkan maddeler şöyle:

Askeri Güçler: SDG, Suriye Savunma Bakanlığının bir parçası olacak ancak tugay ve askeri birlik olarak kendi bölgelerinde kalmaya devam edecek.

Güvenlik Dosyası: Asayiş güçleri, Suriye İçişleri Bakanlığının bünyesine katılacak ve şehir içlerinin güvenliğini üstlenecek; Suriye ordusu Kürt şehir ve köylerine girmeyecek.

Yönetim ve Dil: Okullarda ve üniversitelerde Kürtçe eğitim resmiyet kazanacak. Özerk Yönetim çalışanları devlet memuru statüsüne geçecek ve bölge yönetimi yine bölge halkında olacak.

Kobani’nin Durumu: Kobani üzerindeki kuşatma kaldırılacak ve güçler şehir merkezinden kırsal bölgelere çekilecek.

Uluslararası Garanti: ABD ve Fransa detaylardan haberdar olup, süreçte siyasi garantör olarak kalmaya devam edecekler.

Mazlum Abdi, anlaşmanın tüm taleplerini karşılamasa da mevcut aşamada kazanımları korumak için en iyi seçenek olduğunu vurguladı.