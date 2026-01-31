Berivan Aymaz: Başkan Barzani, Rojava'da barışın sağlanmasında büyük rol oynadı

1 saat önce

Almanya Yeşiller Partisi'nden Kürt siyasetçi ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz, Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki istikrarın kilit unsuru olarak konumunun önemini vurguladı.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan Berivan Aymaz, Kürdistan Bölgesi'nin son birkaç önemli ölçüde büyüdüğünü ve Orta Doğu'da önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Başkan Mesud Barzani'nin rolünü öven Aymaz, "Başkan Barzani, Rojava'daki durumun sakinleştirilmesi ve barışın pekiştirilmesi konusunda tarihi ve büyük bir rol oynamıştır." dedi.

Berivan Aymaz, Kürtlerin DAİŞ'e karşı mücadeledeki birliğinin çok önemli ve belirleyici olduğunu söyledi.

Almanya-Kürdistan Bölgesi ilişkileriyle ilgili olarak Aymaz, Alman şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki çalışmaları ve iki taraf arasındaki kültürel alışverişin güçlendirilmesi yoluya ikili ilişkilerin büyük ilerleme kaydediğini dile getirdi etti.

Berivan Aymaz, ayrıca Rojava Kürtlerinin kazanımlarını korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ekonomik ve kültürel altyapının güçlendirilmesine de dikkat çeken Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı, "Ekonomik ve kültürel altyapının güçlendirilmesi, Alman-Kürt ilişkilerinin yalnızca güvenlik ve askeri çerçeve içinde kalmamasını, bölgede uzun vadeli istikrara hizmet eden kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmesini garanti edecektir." dedi.