Başkan Barzani ve Ahmed Şaraa, Şam ile SDG arasındaki anlaşmayı görüştü

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam arasındaki anlaşmayı görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından bugün (1 Şubat 2026 Pazar) yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani ile Ahmed Şaraa telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Başkan Barzani'nin, Suriye Hükümeti ile SDG arasında imzalanan kapsamlı anlaşmaya desteğini ifade ettiği ve bu anlaşmanın uygulanmasının Suriye'nin bütünlüğünü ve istikrarını sağlamak için gerekli olduğunu vurguladığı belirtildi.

Ahmed Şaraa ise Suriye Hükümetinin Suriye Kürtlerinin ulusal, siyasi ve medeni haklarını koruma taahhüdünü yineleyerek, tüm Suriye vatandaşlarının kanun önünde eşit olduğunu ve ortak haklara sahip olduğunu ifade etti.

Her iki taraf da, Suriye ve tüm bölge için istikrarı sağlamak amacıyla, anlaşmanın hükümlerinin uygulanması için ortak iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.