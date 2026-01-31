Fransa'dan SDG ve Şam arasındaki anlaşmaya destek

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşma nedeniyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'yı tebrik etti.

Ahmed Şaraa, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ile Suriye'nin istikrar ve yeniden yapılanma sürecine verdiği destek görüşüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Şam ile SDG arasında imzalanan anlaşma nedeniyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'yı tebrik ederek, olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Macron, Suriye topraklarının bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacak şekilde anlaşmanın hükümlerinin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Emmanuel Macron, ülkesinin Suriye istikrarının sağlanması, adaletin pekiştirilmesi ve yeniden yapılanma sürecinin yeniden başlatılması konusunda taahhüdünü yineledi.

Görüşmede ayrıca Suriye siyasi sürecini desteklemenin ve istikrarın temellerini güçlendirmenin önemine vurgu yapıldı.