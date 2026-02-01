Reuters: Mark Savaya, Trump'ın Irak Özel Temsilciliği görevinden uzaklaştırıldı

5 saat önce

Reuters'e konuşan kaynaklara göre Mark Savaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak Özel Temsilciliği görevinden alındı.

Reuters'ın haberine göre Savaya'nın görevden alınmasının başlıca nedenlerinden biri, hassas konuların yanlış yönetilmesidir özellikle de eski Irak Başbakanı Nuri Maliki'nin bir sonraki hükümette aynı göreve atanmasını engelleyememesi.

Daha önce diplomatik deneyimi olmayan Iraklı-Amerikalı Hristiyan bir girişimci olan Savaya, ABD seçimlerinde Trump lehine Michigan'daki Arap ve Müslüman oylarını kazanmada kilit rol oynamıştı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Mark Savaya'nın yerini alacağı iddia edildi.

Öte yandan, Savaya'nın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını, "hala idari prosedürler aşamasında" olduğunu söyleyerek iddiaları reddetmişti.

Bu gelişmeler, Donald Trump'ın Irak'ı Nuri Maliki'nin yeniden Başbakan olması durumunda Washington'un Irak'a tüm yardımları askıya alacağı konusunda uyarmasının ardından geldi.