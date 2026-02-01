Şivan Perwer: Diasporadaki Kürtlerin birliğinden gurur duyuyoruz

"DAİŞ ve benzerlerinin zihniyeti insanlığı temsil etmiyor"

5 saat önce

Ünlü Kürt sanatçı Şivan Perwer, diasporada görülen birliğin gurur kaynağı ve "Kürtlerin bir sahibi olduğunun" bir kanıtı olduğunu söyledi.

Dün (31 Ocak 2026 Cumartesi günü) Almanya'nın Bonn şehrinde düzenlenen destek gösterisine katılan Şivan Perwer, Kurdistan24'ün açık stüdyosuna konuk oldu.

Şivan Perwer, Başkan Mesud Barzani'nin genel olarak Kürt sorunlarını ve özellikle Batı Kürdistan'ı (Rojava) çözme çabalarını överek, “Bu, Kürtlerin birbirlerine sahip çıktıklarının ve birbirlerine saygı duyduklarının bir kanıtıdir.” dedi.

Ayrıca Başkan Barzani'yi ve tüm Kürtleri bu birlik için tebrik eden Perwer, "Dünyada ve diasporada Kürt birliği büyük bir olaydır." ifadesini kullandı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında imzalanan anlaşmaya dair konuşan Şivan Perwer, "Bu anlaşmanın tüm sorunları çözdüğünü düşünmemeliyiz, ancak geleceği düşünmeli ve her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmalıyız; bu, Kürdistan'ın dört parçası için de geçerlidir." dedi.

Şivan Perwer, mücadelenin sürekliliğini vurgulayarak şunları belirtti:

"Hayatın hiçbir aşamasında direnişsiz yaşayamazsınız, bu yüzden karşılaştığınız her soruna karşı direnmelisiniz."

"DAİŞ ve benzerlerinin zihniyeti insanlığı temsil etmiyor." diyen Perwer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar teröristtir ve savaşma ve kan dökme biçimleri insanlığa aykırıdır. Onların felsefesinde herkes kafirdir, oysa dünyada 8 milyar insan var ve hangi dine, dile veya kültüre mensup olursa olsun herkese saygı gösterilmelidir."

Kürt halkının haklarını vurgulayan Perwer, Arapların ve Türklerin hakları olduğu gibi Kürtlerin de kendi hakları olduğunu belirtti.