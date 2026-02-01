Mesrur Barzani, 1 Şubat şehitlerini anma törenine katılacak

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin katılımıyla 1 Şubat şehitleri, 22’nci yılında anma töreni düzenlenecek.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (1 Şubat 2026 Pazar) Erbil saatiyle 10.00'da 1 Şubat şehitleri için düzenlenecek anma törenine katılacak.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Erbil binalarının hedef alındığı ve 103 kişinin şehit düştüğü kanlı 1 Şubat saldırılarının üzerinden 22 yıl geçti.

1 Şubat 2004’te Kurban Bayramı’nın birinci günü vatandaşların bayramlaşması sırasında Erbil’de KDP ve KYB'nin parti binaları bombalı terör saldırılarıyla hedef alınmış, saldırılarda 103 parti yönetici ve kadrosu şehit düşmüştü.

Her yıl bu günde, şehit yakınları ve Kürdistan halkı 1 Şubat Şehitler Anıtı önünde toplanarak, çelenk bırakıyor.