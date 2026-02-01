Köln Belediye Başkanı: Rojava'ya bağımsızlık talep ediyoruz

1 saat önce

Köln Belediye Başkanı Dr. Ralph Elster, Kürt halkının haklarına tam desteğini ifade ederek, Rojava'ya bağımsızlık talep etti.

Dr. Ralph Elster, Kürdistan Diasporası Konfederasyonu tarafından Almanya'nın Bonn kentinde Rovaja'ya destek amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı.

Rojava'ya barış, uluslararası koruma ve bağımsızlık talep eden Elster, dünyanın bölgeyi tehdit eden tehlikelere karşı sessizliğini bozması gerektiğini vurguladı.

Alman Belediye Başkanı Elster, Bonn, Köln ve Almanya'nın dört bir yanından bir araya gelen tüm Kürtlere özel selamlarını iletti.

Geçen yıl Köln'de Kürtlerle birlikte Newroz'u kutladıklarını ve seslerini dünyaya duyurduklarını söyleyen Belediye Başkanı, "Bugün kutlama için bir araya gelmedik çünkü herkes Batı Kürdistan'daki mevcut tatsız ve tehlikeli durumdan dolayı üzgün ve endişeli." dedi.

Daha önce DAİŞ terör örgütünde yer alan ve şimdi serbest bırakılan silahlı gruplar ve milisler tarafından Kürtlere yönelik saldırılar konusunda uyarıda bulunan Dr. Ralph Elster, daha önce Dürzi ve Alevileri terörist grupların tehdidinden koruyup haklarını güvence altına almalarını istediğini ifade etti.

Köln Belediye Başkanı'nın Bonn'daki bu açıklaması, Kürt davasının Alman karar alma merkezlerindeki siyasi öneminin bir işaretidir.