Başbakan Barzani: Suriye'de ateşkes sağlanmasında Başkan Barzani kilit rol oynadı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Başkan Mesud Barzani'nin çatışmaların durdurulmasında ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasındaki anlaşmada kilit rol oynadığını vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (1 Şubat 2026 Pazar) Erbil'de 1 Şubat şehitleri için düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende Başbakan Barzani, 1 Şubat Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenin ardından Başbakan Barzani, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1 Şubat olaylarıyla ilgili Mesrur Barzani, "Kürt halkının bu tür acıları bir daha yaşamamasını umuyoruz. Bugün bir terör eyleminde şehit düşen bir dizi Kürt lider ve insanın şehit düşmesinin yıl dönümü. Bugün, bu şehitlerin ve Kürdistan'ın kurtuluşunun tüm şehitlerinin anma günü." sözlerini kullandı.

Birliğe vurgu yapan Mesrur Barzani, Bu terör olayı bize birlik olmamız, tavır almamız ve halkımızın meşru hakları için mücadeleye devam etmemiz gerektiği mesajını vermelidir; ulusal hedefimize ulaşana kadar bu şehitlerin yolundan asla vazgeçmemeliyiz." dedi.

Mesrur Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) müzakere heyetlerinin yeni hükümetin kurulması konusunda görüşmelere devam ettiğini ancak henüz anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Başkan Barzani'nin çatışmaların durdurulmasında ve SDG ile Şam arasındaki anlaşmada kilit rol oynadığını vurgulayan Mesrur Barzani, "Bu anlaşmanın genişletilmesini ve Suriye'ye, özellikle Kürt bölgelerine, barış ve istikrarın geri gelmesini umuyoruz."

Mesrur Barzani, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, çatışmaların durmasını, Suriye halkının, özellikle Kürtlerin haklarının anayasada güvence altına alınmasını ve barışın sağlanmasını umduğunu belirtti.