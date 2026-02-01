İran, AB ülkelerinin ordularını terör listesine aldı

3 saat önce

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör örgütü olarak ilan etme kararına karşılık olarak, tüm Avrupa ülkelerinin ordularının terör listesine alındığını söyledi.

Muhammed Bakır Kalibaf, 1 Şubat 2026 Pazar günü, yaptığı açıklamada, İran halkının Devrim Muhafızlarını kendilerinin bir parçası olarak gördüğünü ifade etti.

"İslam Devrimi'nin zaferi, yabancıların ellerinin İran'da kesildiği gündür, çünkü İslam Devrimi, halkın İran ve İslam kültürüne dayalı güçlü, bağımsız ve birleşik bir ülke yaratmayı başarmıştır." diyen Kabalif şunları kaydetti:

"Devrim Muhafızları, DAİŞ'i yenmiş ve dünyaya yönelik tehdidini ortadan kaldırmıştır. Uluslararası terörizme karşı mücadelede, en büyük ve en deneyimli komutanlarından biri de dahil olmak üzere yüzlerce şehit vermişlerdir."

İran'ın AB'nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak ilan etme kararına karşılık olarak, tüm Avrupa ülkelerinin ordularını terör listesine aldığını belirten Kalibaf, "Devrim Muhafızları Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesine göre, Avrupa ülkelerinin ordularını terörist grup olarak tanıyoruz ve bu kararın sonuçlarından Avrupa Birliği sorumlu olacaktır." dedi.