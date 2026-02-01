Başkan Barzani ve Ahmed Şaraa'dan Suriye'de barış ve istikrar vurgusu

Barzani'nin Ofisi, Başkan Barzani ile Ahmed Şaraa arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Suriye'de barış ve istikrarın gerekliliğini vurguladı.

Barzani'nin Ofisinden bugün (1 Şubat 2026 Pazar) yapılan açıklamada, Başkan Barzani ile Ahmed Şaraa'nın dün (31 Ocak 2026) telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede Suriye'deki durum, son gelişmeler, Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan anlaşma ve bundan sonraki adımlar ele alındı.

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasının gerekliliğini vurgulayan Mesud Barzani ve Ahmed Şaraa, diyalog ve anlayışla sorunların çözülmesini yineledi.