Neçirvan Barzani'den 1 Şubat mesajı: Şehitleri saygıyla anıyoruz

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, 1 Şubat 2004’te Erbil’de gerçekleşen terör saldırılarının 22'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladı mesajında, "Şehitleri saygıyla anıyoruz." dedi.

1 Şubat 2004 trajedisinin şehitlerini saygıyla andığını belirten Neçirvan Barzani mesajında, "Bayram sabahı, teröristler Erbil'deki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) iki ana karargahını hedef alarak, çok sayıda önde gelen lideri ve masum vatandaşı öldürdü ve yaraladı." ifadelerine yer verdi.

1 Şubat şehitlerini birlikte yaşamanın sembolü olarak nitelendiren Neçirvan Barzani, "Onlar bayramı kutlarken, birlik ve sevgiyi güçlendirirken şehit oldular; bu yüzden onları anmak sadece acıyı hatırlatmak değil, aynı zamanda uğruna hayatlarını verdikleri değerleri vurgulamaktır." dedi.

Kazanımların korunmasının, siyasi partiler arasındaki birlik, iş birliği ve dayanışma ruhunun derinleştirilmesinin önemine vurgu yapan Kürdistan Bölgesi Başkanı mesajının sonunda, "1 Şubat şehitlerinin ve tüm Kürdistan şehitlerinin ruhlarına selam olsun." sözlerini kullandı.