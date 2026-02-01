3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, 1 Şubat Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (1 Şubat 2026 Pazar) Erbil saatiyle 1 Şubat şehitleri için düzenlenen anma törenine katıldı.

Törende Başbakan Barzani, 1 Şubat Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Erbil binalarının hedef alındığı ve 103 kişinin şehit düştüğü kanlı 1 Şubat saldırılarının üzerinden 22 yıl geçti.

1 Şubat 2004’te Kurban Bayramı’nın birinci günü vatandaşların bayramlaşması sırasında Erbil’de KDP ve KYB'nin parti binaları bombalı terör saldırılarıyla hedef alınmış, saldırılarda 103 parti yönetici ve kadrosu şehit düşmüştü.

Her yıl bu günde, şehit yakınları ve Kürdistan halkı 1 Şubat Şehitler Anıtı önünde toplanarak, çelenk bırakıyor.