Kamışlo havaalanı ve sınır kapıları Suriye Hükümetine devredilecek

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam arasındaki anlaşma kapsamında yarın Kamışlo'da sokağa çıkma yasağı ilan edilecek; şehrin havalimanı ve sınır kapıları Suriye Hükümetine devredilecek.

Kurdistan24 muhabirinin aktardığına göre SDG-Şam anlaşmasının uygulanması kapsamında Suriye Hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin yarın (2 Şubat 2026 Pazartesi) Kamışlo güvenlik meydanına konuşlandırılması planlanıyor.

İlk aşamada, SDG için 16 bin kişilik bir tugay oluşturulacak ve SDG'nin Suriye Hükümetine entegrasyon süreci bir ay sürecek.

Kamışlo Havalimanı ve sınır kapılarının Suriye Hükümetine devredilmesinin ardından, ikinci aşamada petrol sahaları da devredilecek.

SDG ve Şam Anlaşmasının Özeti

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, 30 Ocak 2026 Cuma günü, “halkı korumak ve olası katliamları önlemek” amacıyla Şam hükümetiyle imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı.

Anlaşmada öne çıkan maddeler şöyle:

Askeri Güçler: SDG, Suriye Savunma Bakanlığının bir parçası olacak ancak tugay ve askeri birlik olarak kendi bölgelerinde kalmaya devam edecek.

Güvenlik Dosyası: Asayiş güçleri, Suriye İçişleri Bakanlığının bünyesine katılacak ve şehir içlerinin güvenliğini üstlenecek; Suriye ordusu Kürt şehir ve köylerine girmeyecek.

Yönetim ve Dil: Okullarda ve üniversitelerde Kürtçe eğitim resmiyet kazanacak. Özerk Yönetim çalışanları devlet memuru statüsüne geçecek ve bölge yönetimi yine bölge halkında olacak.

Kobani’nin Durumu: Kobani üzerindeki kuşatma kaldırılacak ve güçler şehir merkezinden kırsal bölgelere çekilecek.

Uluslararası Garanti: ABD ve Fransa detaylardan haberdar olup, süreçte siyasi garantör olarak kalmaya devam edecekler.

Mazlum Abdi, anlaşmanın tüm taleplerini karşılamasa da mevcut aşamada kazanımları korumak için en iyi seçenek olduğunu vurguladı.