ENKS'den Şam ve SDG mutabakatına destek

3 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmayı, Kürt sorununun çözümü ve anayasal hakların güvence altına alınması adına "kritik bir eşik" olarak değerlendirdi.

ENKS, 30 Ocak 2026 tarihinde Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakata ilişkin resmi tutumunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın ülkedeki krizin sonlandırılması adına "sorumlu bir yaklaşım gerektiren önemli bir adım" olduğu vurgulandı.

Anlaşmanın kağıt üzerinde kalmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki gerilimin son bulması ve yerinden edilen sivillerin evlerine güvenle dönebilmesi için mutabakatın ciddiyetle uygulanması çağrısında bulunuldu.

ENKS, söz konusu anlaşmayı ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni, merkezi hükümet ile Kürt halkının temsilcileri arasında gerçek bir ulusal diyaloğun başlaması için "bir kapı ve fırsat" olarak nitelendirdi.

Konsey, başlayacak olası bir diyaloğun hedeflerini ise şu maddelerle sıraladı:

-Kürt halkının meşru ulusal haklarının tanınması.

-Geçmişte Kürtlere yönelik yapılan tarihi haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi.

-Bu hakların, Suriye'nin gelecekteki anayasasında yasal güvenceye kavuşturulması.

Açıklamanın sonuç bölümünde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve yüksek çıkarlarının korunmasının yolunun, tüm etnik ve dini bileşenlerin haklarının teslim edilmesinden geçtiği belirtildi.

ENKS, kalıcı istikrar, güvenlik ve onurlu bir yaşamın ancak "gerçek ortaklık, adalet ve eşitlik" ilkeleri üzerine inşa edilebileceğinin altını çizdi.