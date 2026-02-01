Irak'tan DAİŞ açıklaması: Suça karışmayanlar rehabilitasyon merkezlerine gönderilecek

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suriye'den getirilen DAİŞ mensuplarından suçu sabit görülmeyenlerin rehabilitasyon merkezlerine sevk edileceğini, Irak topraklarında suç işlediği kanıtlananların ise yargılanacağını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, 1 Şubat 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, Suriye'den Irak'a nakledilen örgüt üyelerinin hukuki durumuna ilişkin detayları paylaştı.

Bakanlık, suçu kanıtlanamayan kişilerin rehabilitasyon merkezlerine gönderileceğini, Irak sınırları içerisinde suça karıştığı tespit edilenlerin ise Irak iç hukukuna göre yargılanacağını bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hişam Alevi, "Suriye'de bulunan toplam 7 bin DAİŞ mensubu arasından Irak'a ulaşanların sayısı oldukça sınırlı. Bunların arasında örgütün emir ve lider kadrosundan isimler de bulunuyor." dedi.

Alevi, şu ana kadar yaklaşık 450 örgüt üyesinin Irak'a getirildiğini, ancak çoğunluğun halen Suriye'deki hapishanelerde tutulduğunu ve bunların farklı uyruklara sahip olduğunu kaydetti.

Nakledilenlerin bir kısmının Irak vatandaşı olduğunu ve iade sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını belirten Alevi, "Suç işleyenler mahkemeye sevk edilecek. Ancak suçu sabit görülmeyenler rehabilitasyon merkezlerine alınarak durumları yeniden değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki tutukluların çoğunun yabancı uyruklu olduğunu ve 40'tan fazla farklı ülke vatandaşı olduklarını vurgulayan Alevi, Irak'ın bu ülkelere vatandaşlarını geri almaları ve kendi yasalarına göre yargılamaları için resmi çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Alevi, "Maalesef çoğu ülkenin yanıtı olumlu olmadı, sadece bazıları Irak'ın talebini kabul etti." diye konuştu.

Geçmiş verilere değinen Alevi, Suriye'deki 7 bin teröristten yaklaşık 2 bininin Iraklı olduğunu ve bunların bir kısmının daha önce geri getirildiğini açıkladı.

Geçmiş yıllarda yabancı uyruklu DAİŞ'lilerin tamamının getirilmesi gündeme geldiğinde Bağdat'ın tavrının net olduğunu belirten Alevi, "Diğer ülkeler kendi vatandaşlarının sorumluluğunu üstlenmeli. Irak halihazırda çok sayıda DAİŞ'liyi elinde tutuyor ve daha fazla sorumluluk yüklenemez." değerlendirmesinde bulundu.

Irak yargısının yerleşik hukuki prensibine dikkat çeken Alevi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İster Iraklı ister yabancı olsun, bir kişi Irak topraklarında suç işlemişse, Irak yasalarına göre yargılanır ve cezalandırılır. Ancak Irak'ta herhangi bir suç işlememişlerse, bu kişilerle kendi ülkeleri ilgilenmelidir."