Başkan Barzani ile Mazlum Abdi görüştü: Şam ve SDG anlaşması masada

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmayı görüştü.

Barzani Ofisinden 1 Şubat 2026 Pazar günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani ve Mazlum Abdi’nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ve Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik atılan adımların ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede taraflar, mevcut sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizerek, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına vurgu yaptı.