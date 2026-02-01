Nureddin İsa: Şam yönetimi Haseke Valiliği görevimi onayladı

1 saat önce

Haseke Valisi olarak atanan Kürt siyasetçi Nureddin İsa Ahmed, atama kararına ilişkin yasal prosedürleri tamamlamak üzere önümüzdeki iki gün içinde Şam'a gideceğini açıkladı.

Nureddin İsa Ahmed, 1 Şubat 2026 Pazar günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Suriye Hükümeti, Haseke Valisi olarak atanmamı onayladı. Bu kapsamda yasal işlemleri tamamlamak üzere önümüzdeki iki gün içinde Şam'a gideceğim." dedi.

Ahmed, kente hizmet odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini belirterek, "Haseke'ye hizmet etmek için her türlü göreve hazırım. Şehri kalkındırmak ve ileriye taşımak için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki kapsamlı anlaşmanın uygulanması çerçevesinde, Suriye Hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin yarın Kamışlo’daki güvenlik çemberi kapsamında konuşlanması bekleniyor.

Sahadaki gelişmelere göre süreç şu aşamalarla ilerleyecek:

Askeri Yapılanma: İlk aşamada, SDG bünyesinde 3 tugaydan oluşan 16 bin kişilik yeni bir askeri tümen kurulacak. SDG ve Suriye ordusu unsurlarının birleşme ve entegrasyon sürecinin bir ay sürmesi planlanıyor.

Devir Teslim: Kamışlo Havalimanı ve sınır kapılarının Suriye Hükümetine devredilmesinin ardından, ikinci aşamada petrol sahalarının da merkezi hükümetin kontrolüne verilmesi öngörülüyor.

Hatırlanacağı üzere, SDG Basın İrtibat Merkezi, 30 Ocak 2026 Cuma günü, Suriye Hükümeti ile savaşı sonlandıran ve Kuzey ve Doğu Suriye'deki askeri-idari yapıların merkezi sisteme tam entegrasyonunu içeren anlaşma metnini yayınlamıştı.

PROFİL: Nureddin İsa Ahmed Kimdir?

Suriye'nin doğusunda güçlü bir nüfuza sahip olan Nureddin İsa Ahmed (Tanınan adıyla Mühendis Nureddin Ebu Ömer veya Ebu Ömer Xanika), Kamişlo'nun Xanika Mahallesi’nde doğdu. Kürt siyasi ve idari hayatının önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Siyasi ve İdari Geçmişi:

Aşiretlerle İlişkiler: YPG Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görev yaptığı dönemde, bölgedeki Arap aşiretleri ve diğer bileşenlerle ilişkileri yönetti. Kürtler ve Araplar arasındaki gerilimlerin azaltılması, iç ihtilafların çözümü ve toplumsal barışın sağlanmasında arabulucu olarak etkin bir rol oynadı.

İdari Tecrübe: Kamişlo'daki Alaya Hapishanesinin müdürlüğünü yaptı. Buradaki idari ve güvenlik yönetimi, Özerk Yönetim kurumları içindeki konumunu güçlendirdi.

Sivil Hayat ve Muhalif Geçmişi: 2011 öncesinde Kamişlo Posta Dairesinde memur olarak çalışan Ahmed, hükümet karşıtı gösterilere katıldığı ve siyasi duruşu nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştı.