Trump'tan Başkan Barzani’ye "Suriye ve SDG anlaşması" için teşekkür

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris, ABD Başkanı Donald Trump ve hükümeti adına; Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki son anlaşmaya yönelik sunduğu tüm destek ve katkılardan dolayı Başkan Mesud Barzani’ye teşekkür ve şükranlarını sundu.

Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani bugün (1 Şubat 2026 Pazar) Pirmam’da, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Harris ve ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green’i kabul etti.

Görüşmede ABD Maslahatgüzarı, ABD Başkanı ve hükümeti adına; Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan son anlaşmaya sunduğu katkı ve desteklerden ötürü Başkan Barzani’ye teşekkür ve şükranlarını iletti.

Irak'taki siyasi sürecin de ele alındığı toplantıda ABD tarafı, Irak’ın bütünlüğü çerçevesinde güçlü bir Kürdistan Bölgesi’ne olan destek ve tutumunu bir kez daha yineledi.

ABD’nin Kürdistan halkına yönelik desteği, rolü ve tutumundan övgüyle söz eden Başkan Barzani, "Eğer ABD’nin 1991 yılındaki duruşu ve desteği olmasaydı, Raperin (Ayaklanma), Parlamento ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti gibi kazanımları koruyamazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede Irak'taki siyasi süreç hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunulurken, anayasaya bağlılığın önemine vurgu yapıldı.

Taraflar, Iraklıların ülkelerinin geleceği hakkındaki kararları ortaklık, denge ve uzlaşı temelinde bizzat kendilerinin vermesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Bu kapsamda her iki taraf, Iraklıların çıkarlarını gözeten ve ABD-Irak ortaklığını her alanda güçlendirmeyi hedefleyen siyasi yol haritalarının oluşturulması amacıyla Bağdat’ta son dönemde yürütülen görüşme ve istişarelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.