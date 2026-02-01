DEM Parti’den İstanbul’da Rojava’ya destek gösterisi

3 saat önce

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan kritik anlaşmanın ardından gözlerin çevrildiği İstanbul’da, DEM Parti’den Ankara’ya tarihi bir çağrı yükseldi. Rojava’ya destek için düzenlenen kitlesel gösteride konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye’nin güvenlikçi politikaları bir kenara bırakarak Kobani sınır kapılarını açması ve Kürtlerle “gerçek bir kardeşlik köprüsü” kurması gerektiğini savundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 1 Şubat 2026 Pazar günü, Rojava’ya (Batı Kürdistan) destek amacıyla İstanbul’da kitlesel bir gösteri düzenledi.

Gösteride konuşan DEM Parti Sözcüsü Doğan, iktidarın artık tehdit dili yerine Kürtleri ulusal bir güç olarak görmesi, düşmanlık politikaları yerine barış ve kardeşlik yolunu seçmesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Doğan, Kürtlerin birliğinin herhangi bir tehdit oluşturmadığını, aksine bölgede doğru ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için temel bir faktör olduğuna dikkat çekti.

Ankara’ya çağrıda bulunan DEM Parti Sözcüsü, insani yardımların ulaştırılabilmesi için Kobani sınır kapılarının derhal açılmasını istedi.

Kürtlerin düşmanlık duvarlarını yıkıp coğrafi sınırları kardeşlik köprülerine dönüştürmek istediğini belirten Doğan, Türkiye’nin cesur kararlar alarak barış söylemlerini sahadaki eylemlerle desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kamışlo, Diyarbakır, Erbil ve İstanbul’un başarısının birbirine bağlı süreçler olduğunu ifade eden Ayşegül Doğan, Kürtlerin kimseye tehdit olmadığını, barış için uzatılan bu elin Türkiye adına tarihi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Gerçek bir dostluğun tek yolunun, Kürtlerin hak ve kazanımlarının anayasa ve yasalarla güvence altına alınmasından geçtiğini vurgulayan Doğan, Rojava’ya yönelik saldırıları da sert bir dille eleştirerek, "Kürt kadınlarına saldırıp saçlarını kesenler, aslında bir Kürt kızının iradesi karşısında güçsüz ve yeniktir." dedi.

DEM Parti Sözcüsü, "Hükümet barış kararını daha fazla ertelememeli. Rojava ve Kobani’de bombardıman altındaki mağdurlara yardımların ulaşmasına izin verilmeli. Kürtlerin gücü birliğindedir. Barış, tüm halkların başı dik bir şekilde kazanacağı tek seçenektir." sözlerini sarf etti.