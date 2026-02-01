ABD’den Başkan Barzani’ye: Kürdistan Bölgesi ile ortaklığımız daha da güçlenecek

3 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Josh Harris ve ABD’nin Erbil Başkonsolosu Wendy Green, Başkan Mesud Barzani ile gerçekleştirdikleri görüşmede; ABD’nin egemen, istikrarlı ve kalkınmış bir Irak’ı destekleme konusundaki değişmez kararlılığını yineledi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğunun X platformundaki resmi hesabından bugün (1 Şubat 2026 Pazar) yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani’yi ziyaret eden üst düzey ABD heyeti, Kürdistan Bölgesi ile güçlü ve uzun vadeli bir ortaklığa sahip olduklarını vurguladı.

Açıklamada, bu ilişkinin ABD-Irak arasındaki daha geniş kapsamlı ortaklığın temel bir parçası olduğu ve her iki ülke halklarının yararına hizmet ettiği belirtildi.

ABD Bağdat Maslahatgüzarı Harris’in Irak’taki yeni hükümetin kurulma sürecine dikkat çektiği kaydedilen açıklamaya göre Harris, Bağdat’ta kurulacak herhangi bir hükümetin "tamamen bağımsız" olması ve yalnızca tüm Iraklıların ulusal çıkarlarını korumak için çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Harris, Irak’ın ancak bağımsız bir hükümet aracılığıyla egemenliğini koruyabileceğini, bölgesel gerginliklerden uzak durabileceğini ve ABD ile karşılıklı anlayışa dayalı ortaklıktan faydalanabileceğini ifade etti.

Görüşmenin bir diğer bölümünde taraflar, Irak’taki siyasi gelişmeleri ele alarak Bağdat’ta yürütülen "yapıcı diyaloglardan" duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ABD heyeti, Irak’taki tüm bileşenleri kapsayan, istikrarı güçlendirecek ve Washington-Bağdat ilişkilerini her alanda canlandıracak kapsamlı bir siyasi çerçevenin oluşturulmasına yönelik devam eden çabaları desteklediklerini belirtti.

ABD heyetinin Başkan Barzani ile gerçekleştirdiği bu kritik görüşme, Irak’ın yeni bir hükümet kurma sınavıyla karşı karşıya olduğu hassas bir dönemde gerçekleşti.

Kürdistan Bölgesi’nin stratejik müttefiki olan Washington, Kürtlerin siyasi liderliği ve mercii üzerinden tüm taraflara, “yalnızca kararlarında bağımsız olan ve komşu ülkelerin hegemonyası altına girmeyen hükümetler kabul göreceği” mesajını vermeyi hedefliyor.

ABD’li diplomatların verdiği bu mesajlar, Washington’un Irak’ı bölgede istikrarlı bir ortak olarak tutabilmek adına dış müdahalelere karşı geliştirdiği politikanın bir tamamlayıcısı niteliğinde.