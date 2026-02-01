Macron, Şaraa ve Abdi ile Suriye’deki anlaşmayı görüştü

2 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye’deki son gelişmeleri görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanlığı (Elysee Sarayı), Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Suriye Devlet Başkanı ve SDG Genel Komutanı Abdi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Elysee Sarayı’ndan bugün (1 Şubat 2026 Pazar) yapılan açıklamaya göre görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve bölgedeki değişimler ele alındı.

Macron’un Suriye Hükümeti ile SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı ve bunu "olumlu bir adım" olarak nitelendirdiği belirtilirken, Macron’un istikrarın tam olarak sağlanabilmesi için anlaşma maddelerinin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Kamışlo’da Yeni Dönem Başlıyor

Kurdistan24’ün Kamışlo muhabirinin aktardığı bilgilere göre kapsamlı anlaşmanın uygulanması çerçevesinde, yarın (2 Şubat Pazartesi) Suriye Hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Kamışlo’daki güvenlik çerçevesi kapsamında konuşlanması planlanıyor.

Sürecin ilk aşamasında, SDG bünyesinde 3 tugay ve 16 bin askerden oluşan yeni bir askeri tümen kurulacak. SDG unsurları ile Suriye Hükümet güçlerinin birleşme ve entegrasyon sürecinin bir ay sürmesi öngörülüyor.

Kamışlo Havalimanı ve sınır kapılarının Suriye Hükümetine devredilmesinin ardından, ikinci aşamada petrol sahalarının da Şam yönetimine teslim edileceği belirtiliyor.

Ne Olmuştu?

SDG Basın İrtibat Merkezi, 30 Ocak 2026 Cuma günü Suriye Hükümetiyle varılan kapsamlı anlaşmanın metnini kamuoyuyla paylaşmıştı. Söz konusu anlaşma, çatışmaların sona erdirilmesini ve Kuzey ve Doğu Suriye’deki askeri güçler ile idari kurumların Şam yönetimiyle tam entegrasyonunu içeriyor.