Mesrur Barzani ve İngiltere Büyükelçisi Irak'taki genel durumu görüştü

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık, federal hükümetin kurulması konusunu görüştü.

Mesrur ​​Barzani, bugün (2 Şubat 2026 Pazartesi) İngiltere'nin Irak Büyükelçisi İrfan Sıddık'ı kabul etti.

Görüşmede Irak'taki genel durum, cumhurbaşkanının belirlenmesi ve yeni federal hükümet kabinesinin kurulmasına yönelik çabalar ve görüşmeler ele alındı.

Sorunların barış ve diyalog yoluyla çözülmesi, Kürt halkının ve Suriye'deki tüm toplulukların haklarının korunması gerektiği vurgulandığı görüşmede, ayrıca bölgedeki son gelişmeler, özellikle Suriye'deki durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.