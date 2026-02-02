Kabine bugün toplanıyor: İran, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler masada

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (2 Şubat 2026 Pazartesi) saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanacak.

Toplantının ana gündem başlığı ABD-İran gerilimi olacak. Ankara iki ülke arasında bir çatışma olmaması için uzun süredir, mekik diplomasisi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmeleri yapıp tansiyonun düşürülmesi için mesajlar vermişti.

Ankara ayrıca 3'lü zirve önerisini de Washington yönetimine iletti. Bu kapsamda Kabinede İran başlığındaki son gelişmeler ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılacak.

Toplantının bir diğer başlığı ise Suriye olacak. Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan yeni mutabakat ve entegrasyon süreci, toplantıda ele alınacak.

Gazze'deki gelişmeler ve bununla ilgili atılabilecek adımlar da görüşülecek.

Toplantıda ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefi ve ekonomideki gelişmeler de masaya yatırılacak.