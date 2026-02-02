Başbakan Barzani, Kürdistan-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı

45 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz'ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yayımlanan bir açıklamada, Mesrur Barzani'nin bugün (2 Şubat 2026 Pazartesi) Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Aymaz'ı kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Kürdistan Bölgesi'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında, özellikle Suriye'deki gerginliğin yatıştırılmasında ve Kürt halkının ve diğer toplulukların haklarının savunulmasında oynadığı aktif rolü övdü." denildi.