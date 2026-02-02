Başkan Barzani ve Azim Koalisyonu Başkanı Irak Hükümetinin kurulmasını görüştü

34 dakika önce

Başkan Mesud Barzani ile Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samarrayi, yeni Irak Hükümetinin kurulması konusunu görüştü.

Barzani’nin Ofisinden 2 Şubat 2026 Pazartesi günü (bugün) yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin Azim Koalisyonu Başkanı Musenna Samarrayi’yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Irak'taki ve genel olarak bölgedeki siyasi durumun yanı sıra Irak'ta yeni bir hükümet kurma sürecindeki son gelişmeler ele alındı.