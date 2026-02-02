Axios: ABD ve İranlı yetkililer bu hafta Ankara'da bir araya gelecek

2 saat önce

Axios'un haberine göre ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri, bu hafta Ankara'da bir araya gelecek.

Axios, çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, Türkiye, Katar ve Mısır'ın toplantının düzenlenmesinde arabuluculuk rolü oynadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da üst düzey İranlı yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Trump yönetimi daha önce çeşitli kanallar aracılığıyla Tahran ile müzakere etmeye ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu ifade etmişti.

Gerginliklere rağmen, Donald Trump'ın İran'a saldırmak için henüz nihai bir karar vermediği belirtiliyor. Kaynaklar, ABD Başkanı'nın artık sorunları diplomasi yoluyla çözmeye hazır olduğunu ve Ankara görüşmesinin bu konuda önemli bir adım olarak görüldüğünü doğruluyor.

Bu yeni diplomatik hamle, kapsamlı bir anlaşmanın Orta Doğu'daki siyasi duruma doğrudan etkilemesinin beklendiği bir dönemde gerçekleşiyor.