Koordinasyon Çerçevesi heyeti Erbil'de

1 saat önce

Erbil'i ziyaret eden Koordinasyon Çerçevesi'nden üst düzey bir heyet, Başbakan Mesrur Barzani tarafından kabul edildi.

Koordinasyon Çerçevesi heyetini taşıyan uçak, bugün (2 Şubat 2026 Pazartesi) öğle saatlerinde Erbil Uluslararası Havalimanına indi.

Hadi Amiri ve Muhsen Mendelawi'nin de yer aldığı heyete Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Koalisyonu lideri başkanlık ediyor.

Konuk heyeti Kürdistan Bölgesi Hükümetinden üst düzey bir heyet karşıladı; Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani başkanlığındaki heyette, İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu üyeleri Piştiwan Sadık ve Newzad Hadi ile Erbil Valisi Umed Xoşnaw yer alıyor.

Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık, konuk heyetin Barzani'nin Ofisine giderek Başkan Mesud Barzani ile görüşeceğini aktardı.

Görüşmenin gündem, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevleri için adayların belirlenmesi olacağı öğrenildi.

Başbakan Barzani, dün (1 Şubat 2026 Pazar) yaptığı açıklamada, KDP ve Kürdistan Yurtseverler Partisi'nin (KYB) cumhurbaşkanlığı ve yeni hükümetin kurulması konusunda henüz bir anlaşmaya varamadığını söyledi.