Bakırhan: Rojava Kürtlerin göz bebeğidir

"Kürt ulusal birliği hiç olmadığı kadar yükseğe çıktı"

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 6 Ocak'tan bu yana Rojava'da serginen insanlık direnişine dikkat çekerek, "Rojava, Kürtlerin göz bebeğidir ve olmaya devam edecek." dedi.

Bakırhan, bugün (3 Şubat 2026 Salı) partisinin haftalık TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sağlanan mutabakata desteğinin ifade eden Bakırhan, mutabakatın "tam anlamıyla sahada nasıl uygulandığını durup incelemenin gerekli olduğunu belirtti.

Bakırhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mutabakat, aslında herkesin kazandığı bir uzlaşı metnidir. Belki Suriye Devleti'nin de dediği gibi olmadı, Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı ama gerçekten hem Suriye'nin hem Kürtlerin kazanacağı bir metindir. Uzlaşı metninin ortaya çıkmasını direnişiyle sağlayan başta Kürtlere ve dostlarına, uzlaşma metnine katkı sağlayan bütün kesimlere bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Suriye'de ilan edilen kademeli entegrasyon kapsamında sosyal, siyasal ve yerel hakların gözetilmesi demokratik dengeyi güçlendirecektir.

Kalıcı ateşkesin sağlanması, baskıların durması ve nihayetinde insanların ölmemesi en önemli kazanımdır. Bu kapsamda Afrin ve Serekaniye başta olmak üzere yerinden edilen Kürtlerin ve orada yaşayan diğer halkların en kısa sürede yerlerine, yurtlarına geri dönüşlerinin sağlanmasını diliyoruz. Kürtlerin idari statüsü ve anadilinde eğitim hakkı, birleşik bir Suriye'nin teminatıdır. Bu mutabakat bir başlangıçtır. Bu mutabakatın demokratik ruhu tüm Suriye halklarına ve inançlarına da yayılmalıdır. DEM Parti olarak bu anlaşmayı destekliyoruz. Uygulama aşamasında uygulama aşamasında müzakereyi büyüten, halkların iradesini koruyan ve Suriye'nin ortak geleceğine hizmet eden her adımın yanında olacağımızı elimizden gelen her türlü destek sağlayacağımızı yine tekrarlıyoruz."

6 Ocak'tan bu yana Rojava'da serginen insanlık direnişine dikkat çeken DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Rojava, Kürtlerin göz bebeğidir ve olmaya devam edecek. Kürt halkı ve dostları dünyanın her yerinde Rojava için itiraz etti. Sokakları ve alanları doldurdu. Federe Kürdistan Bölgesi neredeyse bütün kentlerinde, bölgedeki bütün illerde, Türkiye metropollerinde emekçilerin, ezilenlerin yaşadığı her yerde Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında Kürtler ve dostları Rojava için ayaktaydı." dedi.

Kürt ulusal birliğinin hiç olmadığı kadar yükseğe çıktığını söyleyen Bakırhan, "Bu çok önemlidir. Günlerdir alanlarda 'Yek e, yek e, Gelê Kurd yek e' sloganı artık ulusal birlik ruhunun ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir. Bu bilincin siyasi iradeye dönüşmesi için Kürt siyasetçilerine ve kurumlarına büyük bir sorumluluk düşmektedir. Zaman 100 yıllık kölelik dayatmasına karşı 100 yıllık özgürlüğü kazandıracak Kürt ulusal birliğini sağlama zamanıdır. Şimdi Kürt parti ve hareketler sokakta, meydanda ortaya çıkan ulusal ruhu ulusal birlikle artık taçlandırmalıdır." diye konuştu.

Barış süreciyle ilgili olarak Bakırhan, sürecin güçlü bir Meclis iradesiyle tereddütte yer bırakmayacak şekilde şeffaf ve cesur adımlarla artık ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Bakırhan, "Hazırlanacak ortak komisyon raporu yasal ve hukuki alt yapıyı ören halklara güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmalıdır. Sürecin başarısı halkların özgürlük ve güvenlik duygusunun dengesini kurmaktan geçer. Kimliğin, dilin ve kültürün tanınması, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, bir halkın kendini evinde ve güvende hissetmesinin yegane yoludur. Kürtler artık kendini evinde ve güvende hissetmek istiyor. Bunun için gerekli olan adımların atılmasının istiyor. Barışın inşası için sahada halkımızla gördüğünüz gibi 24 saat birlikteyiz. Masada muhataplarımızla söz kurmaya, örgütlenmeye ve umudu büyütmeye devam edeceğiz. Barışa olan inancımız tamdır. Yazılan, çizilen dezenformasyonlara bakmayın, barış mücadelesi için ve barış için buralardayız." sözlerini kullandı.