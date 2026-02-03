DEM Parti Eş Genel Başkanları, Gelecek Partisi’ni ziyaret etti

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Gelecek Partisi Genel Merkezini zitaret etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları ile Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan heyet, bugün (3 Şubat 2026 Salı) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

DEM Parti heyeti, Gelecek Partisi heyeti tarafından kapıda karşılandı. Karşılamanın ardından görüşmenin yapılacağı salona geçildi.