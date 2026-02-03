Mesrur Barzani: Suriye Kürtleri tanınmayı ve saygıyı hak ediyor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasındaki yeni anlaşmaya desteğini yineledi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (3 Şubat 2026, Salı) Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, SDG ile Suriye Hükümeti arasında yakın zamanda varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Anlaşmaya ilişkin konuşan Başbakan Barzani, "Bu adımın, her iki taraf arasında daha kalıcı bir uzlaşının başlangıcı olmasını; ülkeye barış ve istikrar getirmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye'de Kürt halkının haklarının gözetilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Başbakan Barzani, ikili mutabakatın "Suriye'deki tüm bileşenlerin haklarına saygı duyması gerektiğini" belirterek, "Büyük acılar çeken Kürt halkı da buna dahildir; onlar tanınmayı ve saygı görmeyi hak ediyor." dedi.

Anlaşmanın Detayları ve Uluslararası Yankıları

SDG ile Suriye Hükümeti arasında yakın zamanda duyurulan kapsamlı anlaşma; askeri ve idari kurumların birleştirilmesinin yanı sıra, ülkedeki Kürtlerin medeni ve eğitim haklarının çözüme kavuşturulması gibi birçok kritik maddeyi içeriyor. ABD tarafından da memnuniyetle karşılanan bu adım, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "bölgedeki krizleri sona erdirecek bir temel" olarak nitelendirildi.

Zirve Temasları

Başbakan Barzani, zirve temasları kapsamında BAE'li üst düzey yetkililer ve katılımcı ülke liderleriyle bir dizi önemli görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile Irak ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

"Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi, bugün Dubai'de başladı. Üç gün sürecek olan ve çok sayıda devlet başkanı, başbakan ile dünya liderini bir araya getiren zirveye, Kürdistan Bölgesi Başbakanı da resmi davetli olarak katılıyor.