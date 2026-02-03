Ahmed Şaraa'dan ENKS'ye: Kürt haklarını güvence altına almaya kararlıyız

1 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti arasındaki görüşmede Kürtlerin anayasal haklarına vurgu yapıldı.

Ahmed Şaraa, bugün (3 Şubat 2026 Salı) Şam'da ENKS heyetini kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Ahmed Şaraa'nın, ülkenin anayasasının madde ve hükümlerine uygun olarak, Kürt vatandaşlarının haklarını güvence altına alma ve koruma konusunda devletin tam kararlılığını vurguladığı belirtildi.

ENKS heyeti ise, Suriye Cumhurbaşkanlığı 13 Sayılı Kararnamesi'ni memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Heyet, söz konusu kararnameyi, Suriye'deki Kürt halkının haklarını pekiştirmek ve kültürel ve sosyal özelliklerini korumak için "stratejik ve önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Görüşme, ulusal birliği güçlendirme ve Suriye halkının tüm topluluklarının haklarına odaklanma çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti.