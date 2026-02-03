Dubai- Başbakan Barzani, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

4 saat önce

Küresel diplomasinin kalbinin attığı Dubai'de, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Başbakanı Mesrur Barzani, bugün (3 Şubat 2026, Salı) Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılımı çerçevesinde Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede her iki taraf da, ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Toplantının bir diğer gündem maddesinde ise Gürcistan Başbakanı, ülkesinde yaşayan Kürtlerin üstlendiği olumlu role takdirle değindi.

Başbakan Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum'un resmi daveti üzerine, 2026 Dünya Hükümet Zirvesi'ne katılmak amacıyla dün akşam (2 Şubat Pazartesi) Dubai'ye ulaştı.

Mesrur Barzani'yi havalimanında BAE Adalet Bakanı Abdullah El Naimi karşılamıştı.

Başbakan Barzani'nin zirve kapsamındaki ajandası ise oldukça yoğun. Mesrur Barzani, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile değişimlerin ele alınması amacıyla; hem BAE'li üst düzey yetkililerle hem de zirveye katılan diğer ülke liderleriyle bir dizi görüşme ve temas gerçekleştirecek.