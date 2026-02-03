Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçler Kamışlo'ya giriş yaptı

2 saat önce

Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı bir birlik, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında varılan anlaşma kapsamında Kamışlo'ya giriş yaptı.

15 askeri araç ve 125 üyeden oluşan birlik, SDG'ye bağlı Kamışlo İç Güvenlik Güçleriyle koordineli olarak şehre girdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerinin gelişi sırasında herhangi bir gerginliğin önlenmesi amacıyla, bugün (3 Şubat 2026 Salı) sabah saat 06:00'dan itibaren Kamışlo ve çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dün ise (2 Şubat 2026 Pazartesi) aynı anlaşma çerçevesinde Suriye güçleri Batı Haseke ve Kobane'ye girmişti.

Haseke'nin yeni Emniyet Müdürü Merwan Ali, düzenlediği basın toplantısında, "Anlaşmanın amacı güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamaktır. SDG ile koordineli olarak, bölgeyi birlikte koruyacağız." dedi.