BCF, Soran İdaresi'nin yardımlarını Rojava'ya ulaştırıyor

Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed (BCF), Soran İdaresi'nin yardımlarını Batı Kürdistan'a (Rojava) ulaştıracaklarını duyurdu.

Musa Ahmed, bugün (3 Şubat 2026 Salı) düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Soran İdaresi'nin yardımlarını Rojava’ya ulaştıracaklarını duyurdu.

Şu ana kadar yürüttükleri yardım kampanyaları çerçevesinde 5 bin 582 litre yakıt dağıttıklarını belirten Ahmed, temel bir görev bilinciyle; Sağlık Bakanlığı ile Erbil ve Duhok il sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak, ekiplerinin 5 bin 582 kişiye sağlık taraması ve tedavi hizmeti sağladığını belirtti.

Ekonomik canlanma ve istihdam yaratma konusuna da değinen Musa Ahmed, profesyonel çalışanlar ve sözleşmeli personelin haricinde, bu süre zarfında Rojava halkı için 655 kişiye iş imkanı sağladıklarını kaydetti.

Konuşmasının bir diğer bölümünde vakfın misyonuna vurgu yapan Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalarımızı Başkan Barzani'nin talimatları doğrultusunda yürütüyoruz. Mesajımız şudur: Sunduğumuz bu hizmetler ne bir lütuf ne de minnettir; aksine kardeşlerimize hizmet etmek boynumuzun borcudur."

Ahmed ayrıca, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mesrur Barzani'nin talimatıyla çalışmaların profesyonel bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, vatandaşlara daha iyi hizmet ulaştırabilmek amacıyla yakın gelecekte Barzani Yardım Vakfı'nın Rojava ofisinin resmen açılacağını duyurdu.