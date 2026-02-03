Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi ile BAE dostane ve özel ilişkilere sahip

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 3 Şubat 2026 Salı günü yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin Dubai’de Dünya Hükümet Zirvesi kapsamında Saif bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki dostane ve özel ilişkileri her alanda güçlendirme konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Irak ve bölgedeki son gelişmelerin de görüşülen diğer konular arasında olduğu kaydedildi.