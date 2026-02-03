Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile bir araya geldi

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Suudi Arabistan’da temaslarına başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (3 Şubat 2026 Salı) başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'ndaki resmi törenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yenilenebilir enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak yeni adımlarla daha ileri bir seviyeye taşımakta kararlı olduklarını ifade etti.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması ve Gazze’nin yeniden imarı için gayret göstermeye devam ettiğini, insani krizin bir an önce son bulması için çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının sadece Türkiye için değil, bütün bölge için de faydalı olacağını, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarına yönelik desteklerinin birçok alanda süreceğini, Suriye'nin yeniden imarı için Suudi Arabistan'la iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.