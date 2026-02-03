Sinem Muhammed: Başkan Barzani Kürt katliamını önledi
Demokratik Suriye Meclisi (DSM) ABD Temsilcisi Sinem Muhammed, Başkan Mesud Barzani'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasındaki anlaşmanın kilit rol oynadığını ve Kürt katliamını önlediğini söyledi.
Sinem Muhammed, Kurdistan24 muhabiri İsa Hasan'a verdiği demeçte, Başkan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani'nin SDG ile Şam arasında imzalanan anlaşmada kilit rol oynadığını söyledi.
DSM Temsilcisi, amaçlarının Kürt haklarının anayasada güvence altına alınacağı şekilde Suriye Hükümetine entegre olmak olduğunu belirtti.
Anlaşmaya göre SDG, Suriye Savunma Bakanlığına, güvenlik güçleri ise İçişleri Bakanlığına entegre olacak.
Anlaşmanın uygulanmasının önemine değinen Sinem Muhammed, Kürtlerin göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.