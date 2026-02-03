CENTCOM: Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürdük

51 dakika önce

ABD, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Abraham Lincoln gemisinde yer alan bir F-35C savaş uçağının İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hareketin öz savunmanın bir parçası olduğu savunularak, İHA'nın yaklaşmasının doğrudan bir tehdit olarak değerlendirildiği, bu nedenle uçak gemisini ve gemideki tüm personeli korumak amacıyla İHA'nın düşürüldüğü vurgulandı.

Bu olay, Arap Denizi ve İran çevresindeki uluslararası sularda güvenlik gerilimlerinin yaşandığı bir dönemde meydana geldi.