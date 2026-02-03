Irak: SDG ile Şam yönetimi arasında yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

2 saat önce

Irak Dışişleri Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, SDG ile Şam arasında 30 Ocak’ta yapılan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın kendileri tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temsilcilerin anlaşması olumlu bir adımdır. Bu, Suriye’deki tüm taraflar arasında yapılacak görüşmeleri ve anlaşmaları etkileyecektir. Devlet kurumlarınca tüm bileşenlerin haklarının korunması ve vatandaşlık ve barışçıl yaşam temelinde güvence altına alınması çok önemlidir."

Savaşın yalnızca kayıplara yol açtığı vurgulanan açıklamada, Irak’ın bölgedeki güvenlik ve istikrarı ve siyasi çözümü desteklemedeki kararlılığının altı çizilerek şu sözlere yer verildi:

"Anlaşma, Özerk Yönetim kurumlarının Suriye kurumlarıyla birleşmesin sağlıyor. Bu da istikrarı güçlendiriyor ve Suriye’deki siyasi çözüm sürecini destekliyor."