Süleyman Oso: Ahmed Şaraa, Başkan Barzani'nin etkili rolünü övdü

1 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Konseyi Üyesi Süleyman Oso, ENKS heyetinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile görüşmesinin oldukça iyi geçtiğini ve Şaraa'nin Başkan Mesud Barzani'nin etkili ve tarihi rolünü övdünü söyledi.

ENKS Başkanlık Konseyi Üyesi Oso, bugün (3 Şubat 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bugün Şam'da gerçekleştirilen ENKS heyeti ile Ahmed Şaraa arasındaki görüşmeye dair detayları paylaştı.

Görüşmenin "oldukça olumlu" geçtiğini belirten Oso, Suriye Cumhurbaşkanı'nın, barışın pekiştirilmesi, tarafların barış anlaşmasına varması ve durumun sakinleştirilmesinde oynadığı Başkan Barzani'nin etkili ve tarihi rolü övdüğünü açıkladı.

ENKS heyetinin, Kürt halkının ulusal haklarının gelecekteki Suriye anayasasına dahil edilmesinin gerekliliğini vurguladığını dile getiren Süleyman Oso, heyetin yasal ve siyasi haklar sağlanmadan kalıcı istikrarın sağlanamayacağını vurguladığını belirtti.

Oso, ayrıca heyetin Kürtlerin barış anlaşmasında kilit bir ortak olduğunu ve bu nedenle Kürt halkına karşı herhangi bir ihlalin önlenmesi gerektiğini yinelediğini söyledi.