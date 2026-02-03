3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarkul Avsat gazetesine mülakat verdi.

Tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılması gerektiğini muhataplarına ilettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yürütülen temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada ve diplomaside ortaya çıkan müspet gelişmelerin Suriye’de yeni bir siyasi ufkun mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, Türkiye için ölçünün komşularına tehdit üretmeyen ve terör örgütlerine alan açmayan bir Suriye olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinin Suriyelilerin iradesiyle şekilleneceğini ifade etti.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili Erdoğan, iki ülkenin tarihi bağlara, güçlü devlet geleneklerine ve bölgesel sorumluluk bilincine sahip iki dost ülke olduğunu belirterek, bu ilişkinin yalnızca ikili gündemle sınırlı olmadığını söyledi.

İki ülke arasındaki dostluğun aynı zamanda bölgesel huzur, istikrar ve refah açısından stratejik bir mahiyet taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni iş birliği adımlarında sahada karşılığı olan, sürdürülebilir ve somut projelere odaklandıklarını, ekonomi, ticaret, yatırımın yanı sıra enerji, turizm, ulaştırma ve lojistik alanlarında ciddi potansiyel gördüklerini, savunma sanayisinde ise karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği hedeflediklerini ifade etti.