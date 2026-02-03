Jiyan Omar: Kürdistan Bölgesi bütün Kürtler için nefes oldu

2 saat önce

Berlin Eyalet Parlamentosu üyesi Jiyan Omar, Suriye'deki Kürt bölgelerini korumak için tüm siyasi partilerin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan Jiyan Omar, Kürdistan bayrağını görmenin kendisini gurur ve umutla doldurduğunu belirterek, "Kürdistan bayrağını gördüğümde mutlu oluyorum. Rojava Kürtlerinin moralini yükseltmek için Kürdistan bayrağını taşıyarak El Cezire'ye gittim." dedi.

Omar, tüm Kürt siyasi partilerinin Suriye'deki Kürt bölgelerini korumak için birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, mevcut Suriye Hükümetine güvenilemeyeceği konusunda uyardı.

Başkan Mesud Barzani'nin rolünü vurgulayan Omar, onu Rojava Kürtlerini koruma ve onlara desteği güçlendirme konusunda kilit bir figür olarak nitelendirdi.

"Kürdistan Bölgesi her Kürt birey için nefes oldu." diyen Jiyan Omar, Kürt birliğinin, dış ittifaklara güvenmekten ziyade, topluluğun en güçlü koruma kaynağı olduğunu söyledi.

Jiyan Omar, Kürdistan Bölgesi'nin Batı ülkeleriyle güçlü diplomatik ilişkilerinin tam olarak kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rojava Kürtlerinin sesini Avrupa Parlamentosuna ilettiklerini belirten Omar, "Geçen hafta Berlin Parlamentosundan da destek istedik ve onlar da Batı Kürdistan'a yardım etmeye söz verdiler.” dedi.