Almanya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkiler genişliyor

1 saat önce

Almanya Ticaret Bakanlığından geniş bir heyet ve çeşitli Alman şirketlerinin temsilcileri Kürdistan Bölgesi'ne geldi.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, 3 Şubat 2026 Salı günü, Almanya Ticaret Bakanlığından geniş bir heyetin ve çeşitli Alman şirketlerinin temsilcilerinin Erbil’e geldiği belirtildi.

Heyetin, Erbil Uluslararası Havalimanında danışmanlar, bir dizi yönetici, ve Almanya Başkonsolosluğu heyeti tarafından karşılandığı bildirildi.

Ziyaret kapsamında Alman iş heyetinin, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ilgili bakanlıkları, partiler, şirketler ve iş insanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Alman iş heyetinin ziyaretinin, Kürdistan Bölgesi ile yabancı ülkeler arasındaki ticari ilişkileri genişletme yolunda atılan adımlardan biri olduğu ifade edildi.