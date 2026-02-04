SDG ile Şam arasındaki anlaşmanın üçüncü aşaması bugün başlıyor

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam Hükümeti arasındaki anlaşmanın üçüncü aşamasının bugün itibarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor.

SDG ile Suriye Hükümeti arasında varılan mutabakat çerçevesinde, bugün (4 Şubat 2026, Çarşamba) Kamışlo Havalimanının Şam yönetimine devredilmesi, Suriye İç Güvenlik Güçlerinin havalimanına yerleşmesi ve bir grup Suriye hükümeti çalışanının sınır kapılarında göreve başlaması bekleniyor.

Anlaşmanın ilerleyen aşamalarında petrol sahalarının da Suriye Hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

Söz konusu mutabakat kapsamında dün, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 125 personel ile 15 askeri ve sivil araçtan oluşan bir güç Kamışlo'ya girerek kentin güvenlik çemberine konuşlandırıldı.

Askeri, güvenlik, idari ve ekonomik başlıklar altında toplanan anlaşmanın maddeleri şu şekildedir:

1. Ateşkes ve Hapishaneler

Kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin ilan edilmesi, tüm tutuklama ve baskın operasyonlarının durdurulması. DAİŞ tutuklularının bulunduğu hapishanelerin SDG tarafından korunmaya devam edilmesi ve nakil süreçleri için tam lojistik destek sağlanması.

2. Askeri Geri Çekilme

SDG askeri güçlerinin Haseke ve Kamışlo kentlerinden üzerinde mutabık kalınan üslere çekilmesi; buna karşılık Suriye ordusunun derhal Haseke'nin güneyindeki Şeddadi kasabasına çekilmesi.

3. Haseke’de Ortak Askeri Güç

Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde Haseke vilayetine özel bir askeri tümen kurulması ve SDG güçlerinin üç tugay halinde bu tümene entegre edilmesi.

4. Kobani Güçleri

Kobani’deki askeri güçlerin, Halep vilayetindeki bir askeri tümene bağlı tugay olarak yapılandırılması.

5. Güvenlik Dosyası ve İçişleri Bakanlığı

Güvenlik ve istikrarın tahkimi amacıyla Haseke ve Kamışlo kentlerine güvenlik güçlerine ait 15’er aracın giriş yapması; ayrıca SDG’ye bağlı iç güvenlik güçlerinin (Asayiş) İçişleri Bakanlığına entegrasyon sürecinin başlatılması.

6. Üst Düzey Görev Paylaşımı

Haseke Valisinin belirlenmesi (SDG aday gösterecek).

İl Emniyet Müdürünün belirlenmesi (Suriye Hükümeti aday gösterecek).

Savunma Bakan Yardımcısının belirlenmesi (SDG aday gösterecek).

7. Hassas Noktaların Devri

"Rimelan ve Suveydiye" petrol sahalarının devredilmesi ve buradaki sivil personelin Enerji Bakanlığı kadrosuna alınması. Kamışlı Havalimanının Sivil Havacılık Kurumu otoritesine bırakılması.

8. Sınır Kapıları

Semalka ve Nusaybin sınır kapılarına Sınır Kapıları Kurumundan bir heyet gönderilerek sivil personelin statüsünün resmileştirilmesi, kapıların silah ve yabancı geçişi için kullanılmasının engellenmesi ve kapıların derhal faaliyete geçirilmesi.

9. Sivil Kurumlar

Suriye Hükümetinin Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumları denetlemesi, Özerk Yönetim kurumlarının devlet kurumlarıyla birleştirilmesi ve mevcut sivil çalışanların kadrolarının resmileştirilmesi.

10. Kent Merkezlerinin Askersizleştirilmesi

Başta Kürt bölgeleri olmak üzere, tüm taraflara ait askeri güçlerin kent ve kasaba merkezlerine girişinin yasaklanması.

11. Diplomaların Tanınması

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından verilen okul, enstitü ve üniversite diplomalarının onaylanması ve statülerinin çözüme kavuşturulması.

12. STK ve Medya Ruhsatları

Tüm yerel sivil toplum kuruluşları, kültür kurumları ve medya kuruluşlarına, ilgili bakanlıkların yürürlükteki yasaları çerçevesinde çalışma ruhsatı verilmesi.

13. Kürtçe Eğitim

Kürt bileşeninin eğitim süreci üzerine görüşmek ve eğitimsel özellikleri/müfredatı dikkate almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yürütülmesi.

14. Göçzedelerin Dönüşü (Afrin ve Serêkaniyê)

Tüm göçzedelerin şehir ve köylerine (Afrin, Şeyh Maksud, Serêkaniyê/Resulayn) dönüşünün garanti altına alınması ve bu bölgelerdeki sivil idarelere yerel yetkililerin atanması.