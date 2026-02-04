Berivan Aymaz'dan Başkan Barzani’nin Rojava’daki Kürtleri koruma çabalarına takdir

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani’nin, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz’ı kabul ettiği görüşmede, Rojava’daki gelişmeler ve diaspora faaliyetleri masaya yatırıldı.

Başkan Barzani, bugün (4 Şubat 2026, Çarşamba) Pirmam’da Almanya Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen) Eyalet Parlamentosu Başkan Yardımcısı Berivan Aymaz’ı kabul etti.

Görüşmede, Kürdistan’ı ziyaret etmekten ve Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berivan Aymaz, son dönemde yaşanan olaylar ve tehlikeler karşısında Rojava’daki Kürt davasını sahiplenmesi ve bölge halkını korumaya yönelik çabalarından dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür ederek, bu duruşu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Rojava’daki mağdurların yardımına koşan Barzani Yardım Vakfı’na teşekkür edip, Kürdistan Bölgesi’nin günden güne daha da güçlenmesi temennisinde bulunan Berivan Aymaz, yurt dışındaki Kürt diasporasının Kürdistan davasına destek veren etkili bir güç olarak çalışmalarına verdiği destekten ötürü de Başkan Barzani’ye şükranlarını sundu.

Başkan Barzani ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendi çabası ve yeteneğiyle Almanya'da önemli bir siyasi konuma gelmesinden dolayı Berivan Aymaz'ı tebrik ederek, başarılar diledi.

Görüşmede diaspora çalışmalarına da değinen Başkan Barzani, bu konuda gerekli tavsiye ve önerilerde bulunarak, özellikle yurt dışındaki Kürtlerin, kendi kimliklerini ve Kürt dilini korumalarının hayati bir gereklilik olduğuna vurgu yaptı.

Toplantıda ayrıca Rojava’daki son durum ve Türkiye'deki barış süreci de ele alınan diğer başlıklar oldu.