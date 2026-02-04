Başkan Barzani’den Kürdistan halkına "Rojava" teşekkürü: "Tarihi bir duruş sergilediniz"

49 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi halkının Rojava’ya desteğini "tarihi ve gurur verici" olarak nitelendirirken, ulusal ve vatani görevini en iyi şekilde yerine getiren Barzani Yardım Vakfı ile diğer tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Başkan Barzani, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, Rojava için başlatılan yardım kampanyasına, Kürdistan Bölgesi halkının gösterdiği yoğun ilgi ve duyarlılık üzerine bir mesaj yayımladı.

Mesajında Başkan Barzani, “Rojava’daki kardeşlerimiz için yardım ve destek toplanması çağrısına verdikleri samimi yanıt ve duyarlılık için sevgili Kürdistan vatandaşlarına çok teşekkür ediyorum. Onların bu tutumu tarihidir; takdire şayandır ve gurur vericidir.” ifadelerine yer verdi.

Rojava’daki kardeşleri için yardım, ihtiyaç malzemesi ve desteklerin toplanmasında rol oynayan Barzani Yardım Vakfı’na, tüm örgütlere, taraflara, şahsiyetlere ve medya kuruluşlarına özel olarak teşekkür edip, çabalarını ve emeklerini takdirle karşıladığını belirten Başkan Barzani, “Onlar, ulusal ve vatani bir görevi en iyi şekilde yerine getirdiler. Şüphesiz bu duruş, vatanseverlik duygusunun ve ulusal bilincin yükselmesinde büyük bir etki bırakacaktır.” dedi.

Başkan Barzani, “Sevgili Kürdistan halkı, Kürdistanlıların iyi günde de kötü günde de ortak olduğunu, birbirinin acısını paylaştığını, birbirinin arkası ve dayanağı olduğu gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.” sözlerini sarf etti.