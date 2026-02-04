Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Kahire Uluslararası Havalimanında Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı, dün (3 Şubat 2026) Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirmişti.

Erdoğan'a Türkiye'den farklı sektörlerden iş insanlarının yer aldığı bir heyet eşlik ederken her iki durakta da savunma sanayi, havacılık, enerji, altyapı ve inşaat, sağlık, tarım, gıda, turizm, bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm, lojistik ve gayrimenkul gibi alanlarda yeni iş birliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.