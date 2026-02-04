Planlama Bakan Yardımcısı: BAE ve Körfez ülkeleri, Kürdistan Bölgesi'nin tecrübesine büyük önem veriyor

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Planlama Bakan Yardımcısı Sirwan Muhammed, Kürdistan Bölgesi’nin Dünya Hükümet Zirvesi’ne katılımının, hükümetin gelecekteki çalışma şekline olumlu yansımaları olacağını belirtti.

Dubai’deki Dünya Hükümet Zirvesi marjında Kurdistan24’e özel açıklamalarda bulunan Sirwan Muhammed, Kürdistan Bölgesi’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile çok güçlü ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Muhammed, Dubai hükümeti ile son 30 yılın tecrübe ve birikiminin paylaşılmasına yönelik ikili bir anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Planlama Bakan Yardımcısı, geçtiğimiz iki hafta içinde Kürdistan Bölgesi’nden bir heyetin, 23 ülke temsilcisiyle birlikte Dubai hükümeti tarafından düzenlenen özel bir eğitim programına katıldığını açıkladı.

Muhammed, programın, yapay zeka (AI) aracılığıyla planlama yönetimi ve yapay zekanın eğitim sektörü ile kamu kurumlarındaki çeşitli planlama alanlarına etkileri üzerine odaklandığını kaydetti.

Jeopolitik Değişim ve Stratejik Vizyon

Bölgenin büyük bir jeopolitik değişimden geçtiğini vurgulayan Sirwan Muhammed, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin vizyonunun bu küresel zirve aracılığıyla aktarılmasının stratejik bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Muhammed, "Burada elde edilen bilgi ve tecrübeler, hükümetin gelecekteki çalışma modelinde olumlu değişikliklerin temelini oluşturacaktır." dedi.

Planlama Bakan Yardımcısı konuşmasının sonunda, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin bölge ülkeleriyle ilişkileri daha da güçlendirmek için çalıştığını belirterek, özellikle Kürdistan Bölgesi'nin sahip olduğu tecrübenin şu anda BAE ve diğer Körfez ülkeleri tarafından ilgiyle takip edildiğini sözlerine ekledi.