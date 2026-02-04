UNESCO, Kürdistan Bölgesi'nin üyeliği için iş birliğine hazır

19 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Dubai’de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) yeni Genel Direktörü Halid el-Anani ile bir araya geldi.

Dünya Hükümet Zirvesi için Dubai’de bulunan Başbakan Mesrur Barzani, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü, UNESCO yeni Genel Direktörü Halid el-Anani ile bir araya geldi.

Başbakan Barzani, göreve yeni başlayan UNESCO Genel Direktörü'nü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

UNESCO Genel Direktörü de tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu alanındaki projelerinden söz ederek, tarihi ve küresel bir miras olan Erbil Kalesi'nin restorasyon projesine de dikkat çekti.

Başbakan Barzani’nin görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin UNESCO’ya "katılımcı üye" olarak kabul edilmesini talep etmesi üzerine, UNESCO Genel Direktörü, bu konuda her türlü iş birliği ve koordinasyona hazır olduklarını ifade etti.